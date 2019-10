Piacenza si prepara al raduno del secondo raggruppamento alpini, in programma domani e domenica (19 e 20 ottobre).

In piazza Cavalli sono in corso gli allestimenti per preparare il palco e il punto ristoro sotto i portici di palazzo Gotico.

Numerose le iniziative e attività in programma per festeggiare questo evento.

Ovviamente per accogliere le penne nere saranno apportate modifiche alla viabilità di Piacenza.

Ecco tutte le indicazioni.

L’AUGURIO DELLE ATTIVITA’

“Attendiamo questo evento con grande entusiasmo – ha detto Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, in Prefettura – ci abbiamo lavorato per un anno, in sinergia con tutte le forze dell’Ordine del territorio e con gli enti pubblici cittadini, per mettere in campo tutto il necessario per la buona riuscita dell’evento. Siamo grati agli Alpini per tutto quello che fanno quotidianamente, in special modo in ambito sociale, spendendosi senza risparmiare energie. Ringrazio tutte le associazioni di volontariato per le forze messe in campo per l’apporto fondamentale dato”.

“Mi associo a pensiero del primo cittadino – ha detti Pietro Ostuni, questore di Piacenza – e vorrei ringraziare il comitato organizzatore per aver fatto luce su tutti gli aspetti legati alla pubblicità sicurezza. I tanti tavoli tecnici fatti in Questura e in Prefettura hanno dato esito assolutamente positivo. Saranno anche presenti unità speciali sia della Polizia di Stato che dell’Arma dei Carabinieri per far fronte ad ogni possibile esigenza che dovesse aver luogo. Sotto il piano viabilistico è stato tutto curato nei minimi dettagli. Sarà una prova di efficienza della macchina organizzativa”.

“Il rischio zero non esiste mai – ha sottolineato il prefetto Maurizio Falco – ma questi uomini e donne, che lavoreranno in modo assiduo per tutta la durata dell’evento, sono a disposizione dei cittadini per assicurare la massima sicurezza”.

"Accogliamo e ospitiamo questa adunata con grande entusiasmo – ha aggiunto Sergio Santamaria, comandante del Polo di Mantenimento Pesante Nord -. È stata occasione per recuperare e far riscoprire l'Arsenale, a partire dal Castello che custodiamo e di cui il Polo si prende cura da sempre".

“La cosa che mi colpisce e mi emoziona è questa partnership che si è andata a consolidare nel corso delle attività di programmazione dell’evento – ha chiosato Roberto Lupi, presidente alpini Piacenza -. Sono certo che sarà una bellissima festa per tutti”.