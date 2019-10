Ultimi test preseason per la Gas Sales: vola in Polonia per un torneo benefico

Dopo la grande serata di festa di martedì 8 ottobre, che ha visto protagonista tutta la società della Gas Sales Piacenza che si è presentata ufficialmente alla città, per gli uomini di mister Gardini è tempo di scendere in campo per gli ultimi test in vista dell’esordio assoluto nel campionato di SuperLega Credem Banca il 20 ottobre a Civitanova.

I biancorossi, infatti, saranno impegnati il 12 e il 13 ottobre in un breve tour in Polonia nel “Volleyball Giant Charity Tournment”, un torneo benefico a cui parteciperanno anche Belchatow, Jastrzebski e Powervolley Milano.

La Gas Sales Piacenza è partita questa mattina – 10 ottobre – dall’aeroporto di Bergamo, destinazione Katowice: una volta arrivati, i biancorossi si sposteranno nella città di Jastrzebski.

Venerdì 11 ottobre la delegazione piacentina assisterà alla festa di presentazione della squadra di casa, militante nel campionato di Plusliga.

Alle ore 19 è in programma subito un primo test tra le due formazioni; al termine dell’incontro i ragazzi di coach Gardini si sposteranno a Kepno.

Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre prenderà ufficialmente il via la due giorni del torneo: alle ore 17 e 30 la Gas Sales Piacenza scenderà in campo contro Belchatow, squadra con un ricco palmares tra campionati, coppe di Polonia e supercoppe, mentre domenica 13 ottobre alle ore 14 e 45 è prevista la seconda sfida contro Jastrzebski. Il rientro in Italia è previsto nella giornata di lunedì 14 ottobre per iniziare così l’ultima settimana prima del tanto atteso esordio in SuperLega.