Ultimo weekend a Piacenza con il Garden Festival d’Autunno

Sabato 19 e domenica 20 ottobre weekend conclusivo del Garden Festival d’Autunno, l’evento promosso in tutta Italia da AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e che a Piacenza si sta svolgendo da Il Germoglio cooperativa sociale.

Per questo ultimo weekend è in programma una grande festa finale con piante, fiori, composizioni autunnali e consigli di giardinaggio. Protagonista del Garden Festival d’Autunno è anche il ciclamino rosa, fiore autunnale e invernale per eccellenza e fiore portafortuna, con le sue numerose varietà e sfumature, una vera e propria tavolozza cromatica con la quale dipingere i nostri spazi verdi per l’Autunno.

Inoltre fino alla fine del mese di ottobre, AICG sostiene la Campagna “Nastro Rosa AIRC”: per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri di Giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno dei progetti di ricerca sul tumore al seno della Fondazione AIRC.

Ottobre è infatti il mese di sensibilizzazione dedicato al tumore al seno e anche AICG “vuole ricordare l’importanza della prevenzione e dimostrare la sua vicinanza alle donne che stanno affrontando questa malattia, che in Italia colpisce una donna su otto nell’arco della vita e rappresenta la neoplasia più frequente nel genere femminile”.