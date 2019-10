Un esordio di fuoco per l’Assigeco contro Mantova

ESORDIO DI FUOCO AL PALABANCA: L’ASSIGECO PIACENZA OSPITA L’AMBIZIOSA POMPEA MANTOVA

Si accendono i riflettori sulla stagione 2019/2020 della Serie A2 Old Wild West e le luci sono tutte puntate sul PalaBanca (domenica ore 18) per quello che si preannuncia essere un match di cartello: l’Assigeco Piacenza farà il suo esordio contro la Pompea Mantova, squadra allestita in estate con l’idea di puntare ai primissimi posti del Girone Est.

Dopo aver agganciato i Playoff in maniera quasi miracolosa nella passata stagione dopo l’arrivo di Finelli (confermatissimo), i lombardi hanno messo sotto contratto due pezzi da 90 come Kenny Lawson Jr. e Rotnei Clarke.

Il big man, dopo la promozione con la Virtus Bologna nella stagione 2016-2017, ha viaggiato a 16.4 punti e 6.3 rimbalzi di media a Forlì mentre il play ex Pesaro ha trascinato Trapani nel Girone Ovest con 20.4 punti di media (col 39% da 3 su oltre 8 tentativi) conditi da oltre 4 rimbalzi e quasi 5 assist a gara.

Oltre ai due americani volti nuovi sono Alvise Sarto, fresco di promozione con Treviso, e il giovanissimo centro di scuola reggiana Alessandro Vigori. Fiducia rinnovata infine allo zoccolo duro composto dal sempiterno Ghersetti, Raspino, Visconti, Maspero e Ferrara, che ha contribuito in maniera importante al settimo posto nella precedente Regular Season.

Un debutto di certo non semplice per coach Ceccarelli, che però vorrà sicuramente riscattare la doppia sconfitta subita per mano degli Stings lo scorso anno. L’Assigeco ha cambiato solo in parte, confermando il go-to-guy Andy Ogide e, salutato un positivo Toure Murry, ha firmato un grandissimo scorer come Jazz Ferguson, di cui il pubblico ha già potuto osservarne le straordinarie doti nel match interno contro Ravenna.

Sono arrivati poi Marco Santiangeli, Giovanni Gasparin e Lorenzo Molinaro, giocatori di esperienza nel pieno della maturità cestistica che cercheranno di portare i biancorossoblu più in alto di un anno fa, con uno sguardo nemmeno troppo celato ai Playoff.

In panchina la consueta cospicua presenza di giovani, a partire da Eugenio Rota che così bene ha fatto in Serie B alla Sangiorgese. Insieme a lui Cremaschi, Montanari, Faragalli, un Lorenzo Turini che avrà presumibilmente più minuti a disposizione ed il “Ministro della Difesa” Matteo Piccoli.

A guidare tutti ci penserà il mai domo Ike Ihedioha, che quest’anno dopo l’addio di Matteo Formenti ha acquisito i gradi di capitano.

Tutto è apparecchiato dunque per quello che già alla prima giornata ha il sapore di big match, con i tifosi biancorossoblu pronti a far sentire tutto il loro calore a sostegno della squadra del presidente Curioni.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Pompea Mantova: 3 Sarto, 4 Colussa, 6 Poggi, 8 Raspino, 9 Visconti, 10 Ferrara, 11 Vigori, 12 Ghersetti, 13 Maspero, 14 Epifani, 15 Clarke, 21 Tognoni, 25 Lawson Jr. All. Finelli.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli:“Siamo estremamente carichi e vogliosi di iniziare questa stagione dopo un lungo pre-campionato che ci ha visti giocare la pallacanestro che vogliamo proporre solo a tratti. Ci tocca subito un avversario importante, una squadra che in pre-campionato ha dimostrato grande solidità vincendo praticamente tutte le partite giocate. Questo però non ci dovrà intimorire, sappiamo che Mantova è uno dei top team, dietro alle favorite, ma giochiamo in casa e vogliamo regalare subito una vittoria ai nostri tifosi che spero accorreranno numerosi al PalaBanca”.

Matteo Piccoli, guardia:“Siamo pronti all’esordio con Mantova e dopo un’ottima preseason non vediamo l’ora di iniziare. C’è stata anche qualche battuta d’arresto in amichevole, ma a noi interessa poco, l’importante era il lavoro quotidiano e tutto ha funzionato bene. Abbiamo dovuto fare i conti con qualche infortunio, anche in alcuni giocatori chiave, e questo ci ha concesso poco tempo per sincronizzarci. Ma sia in allenamento sia nelle gare più toste abbiamo fornito risposte positive. Ripeto, secondo me siamo pronti”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

NOTE

Prima della palla a due, come predisposto dalla FIP su tutti i campi di ogni campionato, si terrà un minuto di applausi in ricordo di Sveva Piattelli, la piccola cestista scomparsa lo scorso 30 settembre all’età di otto anni.

Il minuto di applausi è dedicato al coraggio con cui la piccola Sveva e i suoi cari hanno affrontato la malattia, e vuole abbracciare tutti i bimbi e le famiglie che tutti i giorni combattono contro ogni forma di patologia.

Andrea Centenari

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA