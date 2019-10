Fondazione ABIO Italia Onlus con il contributo di Siram Veolia, ha portato il laboratorio itinerante “Un CambiaMondo tutto da costruire: Com’è il tuo mondo?” nei reparti pediatrici degli ospedali di Piacenza.

Dopo le tappe di Palermo e Napoli, i laboratori, realizzati anche con la collaborazione di ABIO Piacenza, si sono tenuti lunedì 21 ottobre presso l’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” e proseguiranno nelle città di Roma e Milano.

“Il laboratorio di educazione ambientale punta a coinvolgere i bambini rendendoli protagonisti del cambiamento per il futuro del pianeta – spiegano gli organizzatori -. Il progetto si ispira all’iniziativa editoriale ed educativa di Siram Veolia CambiaMondo, dedicata appunto alla sostenibilità ambientale e realizzata in collaborazione con Gribaudo e Librerie Feltrinelli.

Fondazione ABIO Italia Onlus coordina e promuove, sul territorio nazionale, le attività delle Associazioni ABIO locali che con i loro 5mila volontari, presenti in oltre 200 reparti, offrono dal 1978 un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie”.

“Il Gruppo Siram è costantemente impegnato nella promozione dello sviluppo sostenibile – aggiungono – e nella riduzione dell’impatto ambientale e in quest’ottica si inserisce la promozione del progetto CambiaMondo in collaborazione con ABIO, al fine di stimolare la creatività dei bambini dei reparti pediatrici a creare storie e mondi fantastici, sensibilizzandoli in modo semplice e coinvolgente sui temi della sostenibilità. I bambini, dotati di un kit composto da sagome di paesaggi che rappresentano i quattro elementi naturali e tanti cartoncini colorati da ritagliare, potranno creare il proprio fantastico mondo e inventare nuove soluzioni per salvare il Pianeta”.

L’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la conduzione dei laboratori sono a cura dell’illustratrice del libro Chiara Morra con la collaborazione di Laura Tanghetti, esperta operatrice in progetti creativi ed insegnante di comunicazione visiva. I laboratori prevedono anche la partecipazione attiva di volontari ABIO e di collaboratori Siram in veste di esperti pronti a rispondere alle curiosità dei ragazzi e ad accompagnarli nel percorso di scoperta delle risorse naturali, “perché anche in ospedale possano sentirsi protagonisti del cambiamento per un mondo migliore”.