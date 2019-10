Nuovo ristorante McDonald’s in arrivo a Piacenza, al via i colloqui per chi ha già superato il test online.

In Piazza Duomo, dalle 10 del mattino di martedì 1 ottobre, hanno iniziato a confluire oltre 60 candidati per i 35 posti di lavoro del nuovo McDonald’s che a breve arrivera in città, anche se per il momento non vi sono indiscrezioni sul luogo esatto in cui aprirà i battenti. Nel corso della giornata i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i dipendenti degli altri ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda.

Foto 3 di 3





McDonald’s è un’azienda multinazionale specializzata nel settore della ristorazione fast food, le cui origini risalgono al 1937, anno in cui i fratelli Dick e Mac McDonald aprirono in California un chiosco di hot dog, poi nel 1940 fu la volta del primo ristorante.

Oltre ottant’anni sono trascorsi da quel primo chiosco, e oggi McDonald’s è una realtà ben consolidata a livello mondiale, con oltre 50 punti vendita solamente in Emilia-Romagna in cui lavorano 2mila persone. A Piacenza ha all’attivo 2 ristoranti (uno nel centro commerciale BorgoFax Hall e un altro a Sant’Antonio, di cui fanno parte anche un McDrive e un McCafé) con un organico complessivo di 70 dipendenti.