Un weekend nei castelli piacentini tra arte, magia e buon cibo

Torna la seconda edizione di “Oh…Che Bel Castello!”, il weekend dei manieri aperti in Emilia Romagna.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre molte rocche e fortezze, da Piacenza a Rimini, proporranno visite guidate a tema, eventi speciali, degustazioni dopo il tour culturale nei manieri. L’iniziativa a cura di APT Servizi Regione Emilia-Romagna con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e delle Destinazioni Turistiche Regionali (Emilia, Modena – Bologna, Romagna) presenta una rosa di proposte che puntano a valorizzare lo straordinario patrimonio dei manieri storici della Regione.

Per quanto riguarda la provincia di Piacenza è prevista una speciale visita guidata alla Mostra Viaggio in Europa al Castello di Rivalta grazie all’apertura straordinaria della Sala della Musica: sarà possibile ammirare una collezione davvero interessante, composta da 104 vedute ottiche originali del 1700. Ad un primo sguardo le incisioni potranno sembrare classiche vedute di piazze e palazzi di città italiane ed europee ma, quando la sala sarà al buio, le vedute ottiche, retroilluminate, si trasformeranno in paesaggi notturni. Si tratta, infatti, di stampe acquarellate e ritagliate, con applicazione di sete settecentesche.

Aperitivo al Bistrot Caffè di Rivalta nel borgo del Castello di Rivalta (PC) con tagliere di salumi piacentini, gnocco fritto e calice di prosecco: la gustosa conclusione della giornata, dopo i tour guidati all’interno di meravigliose sale con arredi e armature originali, uniformi militari, bandiere della Battaglia di Lepanto, affreschi settecenteschi e argenterie. Il Castello di Rivalta fa parte del circuito Castelli del Ducato.

A Castellarquato invece appuntamento con la Scuola di Magia per famiglie con bambini alla Rocca Viscontea: gli aspiranti piccoli maghi si dimostreranno capaci e degni di entrare nella prestigiosa scuola? Le prove di incantesimi e pozioni, riveleranno un nuovo talento nell’arte della magia? Per scoprirlo non resta che partecipare.

Il programma completo dell’iniziativa, con orari e giorni degli eventi, costi, informazioni e prenotazioni, si può consultare sul portale www.castelliemiliaromagna.it.