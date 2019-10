Università dell’età libera, mercoledì la presentazione dei corsi

E’ tutto pronto per l’attesa presentazione dei corsi dell’Università dell’età libera di Ausercultura Piacenza.

L’appuntamento è per mercoledì 9 ottobre alle 16 e 30 presso la “Serra” di palazzo Ghizzoni Nasalli (ingresso da vicolo Serafini, 12).

Saranno presenti i docenti, rappresentanti del Comune di Piacenza e il direttore di AuserCultura Piacenza, Marco Marchetta.

“Presentiamo un’Università in crescita, che sempre più trova rispondenza nei bisogni formativi della cittadinanza piacentina, e non solo – le sue parole. I corsisti dell’anno precedente sono stati oltre 300, e il 60 per cento di essi ha più di 65 anni. Non solo: il 75 per cento sono donne. Visite culturali, conferenze e per esempio spettacoli al Piccolo Teatro di Milano completano quella che va oltre l’offerta didattica. Il mondo di AuserCultura è un mondo che cresce dal basso, tra corsisti, docenti e Auser e permette di ritagliare su misura l’offerta formativa e combattere, più di ogni altra cosa, l’isolamento in una fase della vita che può essere piena di sorpresa e in cui è possibile imparare tante cose”.