Urtata da un bus in via Campagna, ciclista 25enne finisce al pronto soccorso.

E’ successo nella tarda mattinata del 15 ottobre: secondo le prime ricostruzioni, la giovane donna stava percorrendo in sella alla sua bicicletta via Campagna in direzione di Piazza Borgo quando, all’altezza di via Astorri, è stata colpita da un bus della linea urbana. Sul posto gli immediati soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e i sanitari del 118.

Foto 2 di 2



Per stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno raccolto alcune testimonianze: pare che l’incidente sia avvenuto quando la ciclista, allungando il braccio per segnalare una svolta, è entrata in rotta di collisione con il mezzo, in quel momento in fase di sorpasso. A quel punto la 25enne avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

Fortunatamente la donna non avrebbe riportato gravi traumi, ma è stata comunque trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.