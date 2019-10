Utùbar Grass 2019: parte la rassegna gastronomica delle osterie piacentine eccellenti

Ottobre è arrivato ed insieme torna puntuale l’Utùbar GRASS, la rassegna enogastronomica delle osterie eccellenti di Piacenza e provincia organizzata dalla Confraternita dei GRASS. L’evento, presentato ufficialmente a Piacenza Expo, copre l’intero mese di ottobre promuovendo l’eccellenza gastronomica della provincia di Piacenza

I locali aderenti offrono a tutti, per tutto il mese di ottobre, tutti i giorni (ad eccezione di quelli di chiusura) un menu completo ad un prezzo molto conveniente! I locali aderenti, con menu e relativi prezzi, sono visionabili sul sito internet della rassegna www.igrass.it/utubar-grass-2019.

Le osterie dell’utùbar Grass propongono, per tutta la durata della rassegna (dal 1° al 31 ottobre), per tutti i giorni della settimana, un menu degustazione composto da due o tre piatti più il dolce, incluso anche il coperto e l’acqua, ad un prezzo complessivo scontato rispetto a quello normalmente praticato per i singoli piatti. In alcuni casi sono inclusi nel menu vino, caffè, liquore. In molti casi vengono proposte anche delle bottiglie di vino piacentino, in abbinamento al menu, a prezzo scontato rispetto a quello normalmente in carta dei vini. Tutti i piatti presenti nei menu si basano su ricette tradizionali e prodotti del territorio. Basta quindi scegliere il locale, prenotare e dire che si vuole sfruttare l’Utùbar Grass.

La rassegna è resa possibile grazie all’impegno gratuito dei soci della Confraternita dei Grass, con la preziosa collaborazione di Slow Food Piacenza, Piacenza Expo, FIPE Piacenza e Confesercenti Piacenza. La rassegna gode del patrocinio gratuito della Provincia di Piacenza.

Durante tutta la durata della rassegna verranno inoltre organizzati eventi per promuovere la rassegna, come, ad esempio, pranzi, cene e visite presso cantine della provincia di Piacenza: per non perderne neanche uno è necessario tenere monitorati il sito e i canali social della Confraternita dei Grass.

I locali che aderiscono all’Utùbar Grass 2019 sono:

Trattoria la Pireina (Il Gnasso) – Piacenza

Trattoria Paoli – Loc. San Bonico di Piacenza

Ristorante da Faccini – Loc. Sant’Antonio di Castell’Arquato (PC)

Ristorante Belvedere – Loc. Magnano di Carpaneto (PC)

Ristorante Riva – Loc. Riva di Ponte dell’Olio (PC)

Osteria Zia Valentina – Morfasso (PC)

Alberto Ristorante Filietto – Loc. Costa Filietto di Bobbio (PC)

La Bissa Scudlèra – Loc. Case Marchesi di Travo (PC)

Ristorante Le Proposte – Loc.Corano di Borgonovo VT (PC)

Albergo Ristorante Il Cervo – Agazzano (PC)

Ristorante Fratelli Salini – Groppallo di Farini (PC)

Al Cavaliere Nero (Antica Osteria) – Loc.Altoè di Podenzano (PC)

Al Borgo Osteria Vineria Bottega – Loc. Borgo di Sotto di Vigolzone (PC)

Ristorante-Bar Cavallino – Loc. Veano di Vigolzone (PC)

Trattoria Antichi Sapori – Loc.Valconasso di Pontenure (PC)

Antica Trattoria Dell’angelo – Piacenza

Osteria della Balera – Piacenza

Kzero – Piacenza

Ristorante Lo Zingaro – Loc.Folignano di Ponte dell’Olio (PC)

La Confraternita dei GRASS è un’associazione di promozione sociale nata nel 1999 grazie a quattro amici amanti del buon cibo e dello stare a tavola. La prima iniziativa fu la creazione della Guida ai Ristoranti tipici della Provincia di Piacenza su internet. Grazie al successo riscontrato le iniziative si sono moltiplicate concentrandosi sempre sul fronte del mangiar bene e della convivialità. Oggi l’associazione, riconosciuta dal Comune e dalla Provincia di Piacenza, si adopera per la promozione dell’enogastronomia e della convivialità nella nostra città e non solo, e si prepara a festeggiare i 20 anni dalla fondazione il prossimo 27 ottobre con il Grande Giubileo dei Grass.

Per informazioni: utubargrass@igrass.it

LA LOCANDINA