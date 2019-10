Vaccino antinfluenzale, al via la campagna “In arrivo 78mila dosi. L’anno scorso 4 decessi”

“Di influenza si può morire. A Piacenza su 12 casi gravi, abbiamo avuto 4 decessi. Per questo è importante vaccinarsi, per contenere il contagio ed evitare di far ammalare persone più fragili: bambini, anziani, adulti con patologie croniche”.

È il segnale di allarme che il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, ha voluto lanciare in occasione della presentazione della campagna di vaccinazione contro l’influenza.

Baldino ha fatto sapere che negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri stanno arrivando 78 mila dosi di vaccino antinfluenzale; e che sul territorio sono in aumento le coperture: a Piacenza lo scorso anno hanno scelto di vaccinarsi 55mila 213 persone, di cui 40mila ultra 65enni.

Migliorano anche le percentuali di vaccinati tra il personale medico: dal 23,9 % si è passati al 32,9 %.

Il direttore generale Ausl ha quindi evidenziato di come il vaccino sia gratuito per adulti e bambini con malattie croniche, persone anziane over 65 anni, persone in gravidanza, operatori sanitari e persone di assistenza, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue e personale di allevamenti e macelli.