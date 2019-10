L’inizio di settimana si preannuncia caratterizzato dal maltempo a Piacenza.

Come riportano gli esperti di 3B Meteo, l’arrivo di un nucleo di aria fredda di lontane origini scandinave sulla nostra penisola comporterà un peggioramento delle condizioni meteo.

Nella mattinata di lunedì 7 ottobre, a Piacenza è previsto cielo molto nuvoloso con piogge e temporali. Inoltre, secondo quanto riporta la Protezione Civile Emilia Romagna, che ha lanciato anche per la nostra provincia un’allerta gialla per vento (valida per tutta la giornata di lunedì), è attesa anche un’intensificazione da nord-est dei venti, che sui rilievi e localmente lungo la fascia pedemontana del settore centrale della regione assumeranno intensità pari a 75 Km/h con temporanee raffiche di intensità superiore.

Tuttavia, a partire dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento delle condizioni. Miglioramento che si dovrebbe protrarre anche per tutta la giornata di martedì 8 ottobre: atteso tempo sereno e massime pomeridiane tra i 14 °C sui rilievi e i 18° in pianura.