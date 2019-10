Verdi Opera Gala conquista il Municipale con un superlativo Francesco Meli

Un superlativo Francesco Meli ha infiammato il teatro Municipale di Piacenza nello spettacolo denominato Verdi Opera Gala, coda rimasta della passata stagione, mandando in visibilio il numeroso pubblico da tutto esaurito che gli ha tributato non solo applausi ma autentiche ovazioni.

Successo meritato perché Francesco Meli, 39enne e genovese di nascita, ha letteralmente incantato sfoggiando una voce bellissima, cromatica, eccezionalmente chiara sia nel grave che negli acuti sorretta da una tecnica raffinata e ricercata capace di emettere coloriture di canto di notevole eleganza.

Sicuramente Meli si può considerare tra i migliori tenori verdiani attualmente in circolazione e non è un caso che dopo aver vinto un’infinità di premi sarà proprio lui il protagonista principale in Tosca per l’apertura scaligera e sempre alla Scala lo vedremo impegnato in ben cinque opere.

A Piacenza è ritornato dopo la splendida esibizione in Gioconda; questa volta in uno originale spettacolo che prevedeva la messa in scena di tre atti di opere diverse: il secondo del Simon Boccanegra, il terzo dell’Aida ed il quarto dell’Otello.

Si è trattato della prima volta in cui il tenore ha affrontato lo scoglio tremendo di Otello. Ha superato splendidamente la prova.

Il suo “Niun mi tema” è stato di eccezionale bellezza confermando un talento assai raro.

Accanto a lui, in Simon Boccanegra e Otello, ha cantato la moglie Serena Gamberoni, una soprano dalla voce aggraziata e musicalmente coinvolgente per delicatezza e sensibilità. La sentiremo a gennaio in Falstaff a conferma di una spiccata duttilità.

Compagni fedeli, in tutte le tre opere, e più che dignitosi di Meli sono stati il baritono Kiril Manolov, voce squillante e senza sbavature, ed il basso piacentino Mattia Denti la cui maturità ha raggiunto livelli di assoluto valore interpretando i più svariati con sicurezza e presenza scenica.

Degli altri interpreti applausi anche per la soprano Vittoria Yeo (Aida) mentre ha ben figurato anche i ruoli secondari ma preziosi sostenuti da Michele Patti, Cristina Melis e dal piacentino Juliusz Loranzi.

Come sempre il coro del Teatro Municipale di Piacenza diretto dal maestro Corrado Casati è stato protagonista in positivo meritando sinceri consensi come il direttore Michele Gamba che ha diretto in modo impeccabile l’orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini.

Anche la regia, le luci e le ideazioni sceniche di Federico Bertolani sono stati convincenti ed alcune particolarmente spettacolari.

Per lo spettacolo , che sarà replicato domani, domenica, alle ore 15,30, c’è già il tutto esaurito. Saranno a disposizione soltanto alcuni ingressi ed il loggione.

A COLLOQUIO COI PROTAGONISTI.

Al termine dello spettacolo dietro le quinte si respira aria allegra e di grande soddisfazione per il successo dello spettacolo. Francesco Meli si presta con grande disponibilità e gentilezza a firmare dediche, fare fotografie e salutare amici sempre con aria scanzonata e divertita.

Contento e soddisfatto?

Come non potrei esserlo. Soddisfatto anche per il debutto nell’Otello che, peraltro, non metterò nel mio programma, almeno per ora

Non è difficoltoso interpretare tre personaggi così diversi nella stessa serata? E quando potremo risentirti?

Non è complicato; lo trovo invece divertente. Per me tornare a Piacenza è sempre un grande piacere; non so quando ma credo di farlo presto.

Anche la moglie Serena Gamberoni partecipa ai primi festeggiamenti; quindi si ritira nel suo camerino dove la raggiungiamo:

Per la famiglia Meli è stato davvero un bel successo. Quello che sorprende è che siete molto bravi ma ogni volta che vi si sente lo siete sempre di più.

Sì, mio marito è un perfezionista. Ama molto il suo lavoro e dedica tutto il suo tempo allo studio. Questo atto dell’Otello, ad esempio, in casa l’ha provato almeno 300 volte. Questo amore per il lavoro me l’ha contagiato anche se lui, naturalmente, è più bravo.

Il ruolo di Desdemona è molto impegnativo

Più che difficile il ruolo di Desdemona è delicato e ciò rende più complicato l’impegno perché quando sai di trovare uno scoglio ti dai una mossa e cerchi di superare l’ostacolo; quando invece è tutto il ruolo particolare la concentrazione è massima.

Arrivederci a gennaio con Falstaff.