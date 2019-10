Vigor, Adailton al capolinea: in panchina torna Rossini

Si separano le strade tra la Vigor Carpaneto 1922 e il tecnico Martins Adailton, con una decisione consensuale tra il presidente biancazzurro Giuseppe Rossetti e il tecnico brasiliano dopo un confronto tra le parti.

Una scelta, sottolinea la società in una nota, “all’insegna del grande senso di responsabilità e anteponendo il bene della squadra davanti a tutto”, arriva in un momento delicato per la formazione piacentina, che occupa il penultimo posto nel girone D di serie D con 2 punti all’attivo in 6 partite, frutto dei primi due pareggi contro Fanfulla e Sasso Marconi Zola seguiti da quattro sconfitte consecutive (cinque contando anche la Coppa Italia), l’ultima delle quali domenica al “San Lazzaro” contro il Crema (0-1), mentre l’unica gioia in partita ufficiale era arrivata nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Lentigione.

Al tecnico brasiliano la società formula “i più sentiti ringraziamenti per i due mesi e mezzo di lavoro insieme e l’in bocca al lupo per il futuro”.

Al suo posto ci sarà un ritorno: quello di Stefano Rossini, classe 1971, ex difensore di serie A (avendo militato anche nell’Inter, nell’Udinese e nel Piacenza). Rossini, originario di Viadana e vittorioso in maglia azzurra agli Europei Under 21 del 1992, aveva guidato la Vigor nelle scorse due stagioni, sempre per una parte abbondante di campionato: a inizio ottobre 2017 era subentrato ad Alberto Mantelli debuttando con un pareggio in D a Sansepolcro (1-1) e conducendo la squadra verso una tranquilla salvezza diretta nel primo anno in quarta serie. Nella scorsa annata calcistica, invece, era stato confermato alla guida della Vigor sempre in serie D, portando la squadra a stazionare nella zona-play off nel girone d’andata, mentre era stato esonerato a inizio marzo per far spazio a Marco Veronese.

“Adailton è un grandissimo uomo – spiega il presidente Giuseppe Rossetti – un’enciclopedia del calcio e lo ha dimostrato anche in questo gesto di fare un passo indietro dopo un confronto con il sottoscritto, maturando una decisione condivisa per il bene della squadra. Purtroppo dovevamo compiere una scelta perché siamo in un momento difficile dove ne usciremo stando tutti insieme. Solo così possiamo saltarci fuori, altrimenti non è facile risalire la china in un campionato difficilissimo come la serie D. Ad Adailton ho detto che Carpaneto resta casa sua e può venire quando vuole a trovarci: sarà sempre il benvenuto”.

Quindi spiega la scelta di puntare nuovamente su mister Rossini. “Sono contento sia tornato con noi, è un bravissimo allenatore, una mia scelta personale all’epoca e sotto questo punto di vista una scommessa vinta. Ho visto in lui tanta voglia di fare, magari anche per dimostrare che mi ero sbagliato sull’esonero, ma se così fosse ben venga. Inoltre, ho trovato molta voglia di far bene anche in Mino Lucci nel nuovo incarico di direttore tecnico”.