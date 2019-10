Vigor, due turni di squalifica per Giacomo Rossi e per il tecnico Adailton

Due turni di squalifica a testa per Giacomo Rossi e mister Martins Adailton. Queste sono le decisioni del giudice sportivo di serie D in merito ai provvedimenti disciplinari del derby di domenica scorsa perso 3-1 dalla Vigor Carpaneto sul campo del Fiorenzuola.

Nel primo tempo, il centrocampista classe 1999 e il tecnico brasiliano erano stati allontanati dall’arbitro (Gabriele Totaro di Lecce) per “espressione ingiuriosa”. Per loro, stop forzato domenica in casa contro il Crema e successivamente nella trasferta di Correggio. Nel match in arrivo al “San Lazzaro”, invece, tornerà a disposizione il giovane difensore Simone Confalonieri (2001), che nel derby ha scontato il turno di squalifica.

Nelle foto, Giacomo Rossi e il tecnico Martins Adailton (Vigor Carpaneto 1922)