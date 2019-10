Vince e convince il Podenzano Bakery: espugnata Calderara

Era una delle classiche gare “da vincere”, per uscire dalla striscia negativa di tre sconfitte, di cui due casalinghe, e per ridare morale a tutti i ragazzi e al gruppo. E il Podenzano Bakery non ha sbagliato espugnando Calderara.

Preparata con grande concentrazione e impegno, la partita parte col piede giusto: buona circolazione di palla e retine che si gonfiano regalando un certo ottimismo. Dopo i primi dieci minuti il punteggio segna 16-11 per Podenzano, con Guerra e Coppeta che sembrano in serata. Il secondo parziale rispecchia lo stesso copione, anzi i gialloblu sono anche più profilici, andando negli spogliatoi sul 40 a 27. L’entusiasmo è palpabile, ma il rientro in campo regala una brutta sorpresa: Podenzano si addormenta, commette errori, palle perse e i bolognesi si fanno sotto. Anche pericolosamente, arrivando fino al -5, facendo tornare i fantasmi delle settimane scorse.

Solo il sangue freddo dei ragazzi, nota positiva della gara, permette di rimettere qualche punticino di distacco fino ai 2 minuti finali della partita, dove Calderara si spegne e Podenzano allunga fino al +10.

El Agbani 2, Carini 3, Calzi 5, Marafetti n.e., Galli 10, Guerra 14, Noé 14, Chiozza 2, Coppeta G. 16, Petrov 12. All. Coppeta C. / Simone Libé

Foto Repetti