Virtus Verona – Piacenza, aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Sarà attiva fino a sabato la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Virtus Vecomp Verona – Piacenza in programma domenica 3 novembre alle ore 17:30 allo stadio “Gavagnin Nocini” di Verona, valevole per la 13^ giornata del campionato Serie C 2019/2020.

I biglietti saranno acquistabili fino a sabato 2 novembre alle 19 mediante: registrazione al link https://www.diyticket.it/events/Sport/3270/virtusvecomp-verona-piacenza

– prenotazione, ritiro e pagamento (in contanti ed entro le ore 19 di sabato 2 novembre) del biglietto presso un punto SISAL (bar, tabacchi, edicole).

– pagamento carta di credito e ricezione biglietto in pdf alla mail di registrazione

Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi con prenotazione al numero gratuito 06-0406 (call center DIY orari: lun-ven 9-13 e 14-18 / sabato 9-13), ritiro e pagamento (in contanti ed entro le ore 19 di sabato 2 novembre) del biglietto presso un punto SISAL (bar, tabacchi, edicole) da martedì 29 ottobre dalle ore 10 a giovedì 31 ottobre ore 18 e nella giornata di sabato 2 novembre dalle 9 alle ore 13.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti; i biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.

PREZZO SETTORE OSPITI: Biglietto Intero euro 10 (comprensivo di commissioni d’incasso prevendita)