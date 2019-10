Visita a Piacenza per il console della Romania a Bologna

Il vice sindaco Elena Baio ha ricevuto stamani in Municipio il console della Romania a Bologna Sever-Petre Tudor, accompagnato dal funzionario Iulian Marian Barbos, a Piacenza per una visita istituzionale anche in vista delle imminenti elezioni presidenziali nel Paese, che vedranno come di consueto l’allestimento di un seggio nella nostra città.

L’incontro è stato occasione per condividere il reciproco impegno a consolidare il dialogo e la conoscenza tra i territori, “innanzitutto – ha rimarcato l’assessore Baio – valorizzando le esperienze di scambio culturale e scolastico nonché, sotto il profilo economico e imprenditoriale, cogliendo le opportunità offerte dalle manifestazioni fieristiche, grazie a una realtà in costante crescita come Piacenza Expo”.

La comunità rumena conta attualmente 2532 residenti in città, di cui poco più di 400 minori. “Il Consolato – ha sottolineato il rappresentante diplomatico – si sta impegnando per promuovere l’integrazione non solo attraverso il lavoro, che vede impiegati i nostri connazionali prevalentemente nella logistica o, in Val Tidone, nel settore dell’agricoltura, ma anche con iniziative in ambito sociale, nel volontariato e, come già avviene in altre città, la partecipazione attiva alla vita politica”.