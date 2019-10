Visite guidate, cinema e conferenze: proseguono le attività ricreative per la terza età

Proseguono le iniziative organizzate dall’ufficio comunale Attività socio-ricreative, per favorire la socializzazione tra le persone più anziane e offrire loro l’opportunità di riscoprire il patrimonio culturale e gli scorci più suggestivi di Piacenza.

Il primo appuntamento è quello di mercoledì 5 e giovedì 7 novembre, con la visita guidata alla mostra “Ludovico Carracci a Piacenza. L’arte della controriforma”, che celebra Ludovico Carracci a quattrocento anni dalla morte, con un articolato percorso arricchito da nuovi affacci sul presbiterio del Duomo per ammirare gli affreschi, e che include l’esposizione della pala di San Martino e il ciclo pittorico conservato nel salone del palazzo Vescovile. Il costo della visita guidata è di 8 euro, con apertura delle prenotazioni a partire da domani, martedì 29 ottobre.

Lunedì 11 novembre sarà invece la volta della visita guidata all’antica chiesa domenicana duecentesca di San Giovanni in Canale (costo 5 euro, prenotazioni da martedì 29 ottobre), ricca di opere d’arte e di storia, con l’arca funebre della famiglia Scotti, la grandiosa Cappella del Rosario e la tela di Gaspare Landi “Salita al Calvario”.

Avrà luogo martedì 12 novembre alle 15.30, nella sede del Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole in via Marinai d’Italia 41, il primo appuntamento (ingresso gratuito) della nuova stagione de “I martedì della salute” con i medici dell’Ausl. Ospite per l’occasione sarà la dott.ssa Anna Maria Andena, che tratterà il tema “Un inverno tranquillo. Influenza: come prevenirla, come combatterla”.

“L’Italia del Boom! – Il Festival di Sanremo dal 1955 al 1958” è il titolo dell’evento (ingresso libero) in programma martedì 19 novembre, alle 9.30, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi in via Carducci 14, seconda puntata di un racconto di musica e parole per riscoprire gli anni che preannunziarono il “miracolo economico” attraverso canzoni che non sono mai passate di moda. Riprende invece con la proiezione (a ingresso gratuito) di mercoledì 20 novembre, alle ore 15, presso il cinema Politeama, il ciclo di film per la terza età “Cinema d’argento” riservato ai pensionati residenti a Piacenza.

Il mese di novembre si chiuderà infine con due visite guidate : la prima giovedì 21 al Teatro Municipale (uno dei gioielli della nostra città, trionfo di ori e affreschi) e alla ex chiesa dei Teatini, a dieci anni dal restauro dell’edificio, con la possibilità di ammirare le opere del pittore fiammingo Roberto De Longe (costo 5 euro, prenotazioni da lunedì 11 novembre); la seconda martedì 26 novembre, al Museo della stampa “Marcello Prati” del quotidiano Libertà, tra caratteri mobili, inchiostro e strumenti tipografici di un tempo (ingresso gratuito, prenotazioni da lunedì 11 novembre).

Tutte le visite guidate sono a prenotazione obbligatoria e si svolgeranno anche in caso di maltempo. Per iscriversi o per ulteriori informazioni, occorre contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna, telefonando al numero 0523-492724.