“Viva Sanremo”, al Teatro Verdi di Castello la grande musica italiana con Nicola Congiu

Sabato 16 novembre, ore 21, al Teatro Verdi di Castel San Giovanni (Piacenza) l’Associazione Castello Immagini, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni e dell’Assessorato alla Cultura, organizzano lo spettacolo “Viva Sanremo”, presentato dal cantante Nicola Congiu.

LO SPETTACOLO – Ideato dal cantante Nicola Congiu, noto per le numerose partecipazioni in programmi televisivi nazionali ed internazionali, “Viva Sanremo” è un progetto musicale che nasce per portare al grande pubblico nazionale ed internazionale la storia della canzone italiana. “Viva Sanremo” si contraddistingue come grande spettacolo ricco di emozioni ricreate dalla splendida voce di Nicola Congiu, accompagnata da una Band di musicisti professionisti da due fantastiche vocalists e da una scenografia che richiama le atmosfere del Festival musicale più famoso in assoluto.

IL CANTANTE – Nicola Congiu, in passato, a Chicago, ha aperto il concerto della cantante americana Jewel accompagnato dalla Chicago Pops Orchestra; in seguito ha aperto il gala di inizio del tour mondiale “Taking Chances” di Celine Dione in Sud Africa e ha cantato al Carnegie Hall di New York con Tony Bennett per il 25° anniversario della New York Pops Orchestra. Ha inoltre partecipato a 19 concerti del tour dei Chicago e dei Doobie Brothers in giro per gli Stati Uniti. In occasione del New Year’s Eve, Nicola ha cantato all’ Hotel “The Venetian” di Las Vegas arricchendo così la sua carriera di successi e soddisfazioni. Attualmente, oltre che in tutta Italia si esibisce in Russia dove riscuote grande consenso di pubblico nel prestigioso teatro Dom Musiki di Mosca.

Info e prenotazioni: 335 330508 – 335 6077836 via Whatsapp o Sms

I biglietti si possono prenotare anche dalla libreria Puma in corso Matteotti, 43 – a Castel San Giovanni (Pc)

ATTENZIONE – I posti si possono prenotare ma NON sono numerati