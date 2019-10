VO2 Team Pink chiude la stagione su strada con l’appuntamento tricolore di Treviglio

Scocca l’ora del gran finale per la stagione su strada del VO2 Team Pink, che domani (sabato) concluderà il 2019 in sella partecipando al campionato italiano cronosquadre a Treviglio (Bergamo). La kermesse tricolore inizierà alle 10 con gli Juniores (11 squadre), per poi proseguire alle 10,45 con le Donne Juniores (sei formazioni) e alle 13,30 con le Donne Allieve (altri sei quartetti). Alle 14,15 sarà il turno degli Allievi (28 team) per poi chiudere alle 16 con gli Under 23, con il titolo conteso da 7 formazioni.

Per il sodalizio piacentino, gli impegni saranno focalizzati nelle competizioni per Donne Juniores e Donne Allieve: sul primo versante, alle 10,57 il VO2 Team Pink sarà la penultima formazione al via, con il quartetto delle “panterine” composto da Sofia Collinelli, Giulia Affaticati, Aurora Mantovani e Martina Sgrisleri (riserva Camilla Barbero)e chiamato a percorrere i 27 chilometri e mezzo previsti.

Ventuno, invece, sono i chilometri per la cronosquadre Allieve, dove il VO2 Team Pink sarà la sesta e ultima formazione al via alle 13,40: in sella Silvia Bortolotti, Greta Bonazzoli, Elisa Incerti e Martina Sanfilippo (riserva Isabelle Fantini).

Il week end delle “panterine” si concluderà domenica con la prestigiosa convocazione della Junior Sofia Collinelli, reduce dal Mondiale di categoria su strada nello Yorkshire. Per lei, ancora maglia azzurra, questa volta tra le “grandi” con la formazione della nazionale italiana in gara al Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne con partenza e arrivo a Monteveglio (Bologna) dopo 79 chilometri e 800 metri.