Volley B, la Canottieri Ongina “mura” lo Stadium Mirandola (3-1)

La Canottieri Ongina vince e convince nel debutto stagionale casalingo, riscattando il ko inaugurale di Concorezzo grazie a una bella prova nella seconda giornata del campionato di serie B maschile (girone B).

Al cospetto della solida formazione modenese dello Stadium Mirandola (a segno da tre punti all’esordio), i gialloneri di Mauro Bartolomeo hanno conquistato il bottino pieno imponendosi con il punteggio di 3-1.

Una vittoria di carattere e di squadra, come testimoniano anche le statistiche: in cabina di regia, Federico Boschi ha ben diretto il gioco piacentino, mandando in doppia cifra quattro attaccanti su cinque. Attacco che è stato un fondamentale importante per i padroni di casa soprattutto nei primi due set, rimanendo a oltre 70% di positività, salvo calare (tra errori e incisività) nel terzo aiutando il rientro in gara di Mirandola, poi comunque regolata 25-21 nel quarto set.

In particolare, però, a spingere con decisione la Canottieri Ongina verso la vittoria è stato il muro, a segno la bellezza di 19 volte (7 nel primo set) contro i quattro modenesi. Scatenati i due centrali gialloneri, con otto block vincenti per Bara Fall e sette per Beppe De Biasi.

“Faccio i complimenti a tutta la squadra – commenta coach Bartolomeo a fine gara – abbiamo offerto una buona prestazione contro una formazione temibile e che abbiamo saputo limitare nei punti di forza. Siamo consapevoli di come questo campionato sia di alto livello, ricco di ottime squadre e quindi ogni sabato non è facile”.

Dopo aver festeggiato meritatamente la prima vittoria dell’anno, la formazione del presidente Fausto Colombi si accingerà a preparare la seconda partita interna consecutiva, in programma sabato 2 novembre alle 18 al palazzetto di Monticelli d’Ongina contro i bresciani del Valtrompia Volley.

CANOTTIERI ONGINA-STADIUM MIRANDOLA 3-1

(25-23, 25-14, 18-25, 25-21)

CANOTTIERI ONGINA: Fall 13, Miranda 14, Amorico 6, De Biasi 14, Boschi 3, Caci 15, Cereda (L), Ferrari Ginevra, Kolev. N.e.: Rossi (L), Perodi, Ousse, Piazzi. All.: Bartolomeo

STADIUM MIRANDOLA: Bellei 8, Rustichelli 6, Ghelfi F. 16, Sartoretti 2, Luppi 9, Ghelfi G. 2, Catellani (L), Bertazzoni 1, Garusi 2, Bevilacqua. N.e.: Canossa, Scaglioni. All.: Barozzi

ARBITRI: Filippo Ferrari e Lisa Repellini

Risultati seconda giornata serie B maschile girone B:

Canottieri Ongina-Stadium Mirandola 3-1

Valtrompia Volley-Gabbiano Mantova 1-3

Il Viaggiator Goloso-Modena Volley 1-3

Moma Anderlini Modena-Scanzorosciate 3-1

Viadana Volley-Acl Busseto Volley 2-3

Mgr Grassobbio-Robosystem Concorezzo 0-3

Riposa: Ama San Martino

Classifica: Robosystem Concorezzo, Modena Volley 6, Moma Anderlini Modena 5, Gabbiano Mantova 4, Scanzorosciate, Stadium Mirandola, Canottieri Ongina, Mgr Grassobbio 3, Acl Busseto Volley 2, Viadana Volley 1, Ama San Martino, Valtrompia Volley, Il Viaggiator Goloso (Viadana e Ama San Martino hanno già osservato il turno di riposo).

Foto di Andrea Scrollavezza