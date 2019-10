Volley B maschile, alzato il sipario sull’avventura della Canottieri Ongina

Si è alzato il sipario sull’avventura pallavolistica della Canottieri Ongina, formazione piacentina che sarà nuovamente al via del campionato di serie B maschile, con l’esordio fissato per sabato 19 ottobre in Brianza a Concorezzo. Stamattina (sabato) la compagine giallonera è stata presentata ufficialmente nella sede aziendale di Cenci Aria Compressa, storico sponsor del sodalizio rivierasco.

A far gli onori di casa nello stabilimento di via del Progresso a Monticelli, l’imprenditore Guerino Cenci, mentre la squadra si è presentata quasi al completo: unico assente giustificato, il libero Mattia Cereda, impegnato in Polonia con la Gas Sales Piacenza. A guidare la delegazione giallonera, il presidente Fausto Colombi, mentre anche l’Amministrazione comunale di Monticelli era presente con il sindaco Gimmi Distante, con il vicesindaco Giuseppe Papa e con l’assessore Daniele Migliorati.

La mattinata ha visto la Canottieri Ongina visitare la sede della Cenci, prima dei brevi discorsi e delle fotografie di rito, mentre l’appuntamento – all’insegna dell’informalità – si è concluso con un rinfresco.

LE DICHIARAZIONI – Oltre a dare il benvenuto ai presenti e ad augurare i migliori auspici alla squadra, Guerino Cenci ha ricordato il legame solido con la realtà pallavolistica. “Un legame – ha spiegato l’imprenditore – che è nato grazie a Fausto Colombi, che inizialmente ha insistito affinché diventassi sponsor del sodalizio pallavolistico. Le cose sono andate bene per entrambi: per noi è stata un’occasione di pubblicità, mentre la squadra ha raccolto nel corso degli anni tante soddisfazioni. Personalmente, non sono un grande sportivo, ma mi piace vedere la squadra scendere in campo e lottare”.

“Siamo qui – le parole del sindaco Gimmi Distante – in una bellissima realtà di Monticelli e ringrazio anche Fausto Colombi che valorizza l’attività pallavolistica nel nostro paese. Cerchiamo di venire incontro alle esigenze delle società, il palazzetto per esempio è in gestione tramite Fausto e colgo l’occasione per annunciare l’avvio a breve dei lavori di sostituzione dell’impianto illuminante della struttura di via Edison”.

“Guerino – spiega lo stesso Colombi – è diventato un amico e senza di lui avremmo chiuso da tempo. E’ il partner più importante e continuo, che ci segue da anni come sponsor. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la concessione degli spazi, che cerchiamo di gestire al meglio. Per quanto riguarda il prossimo campionato, la squadra è stata rafforzata e quindi l’obiettivo si è adeguato, puntando di più rispetto al mantenimento della categoria dello scorso anno. La cosa importante è andare in campo e mettere tutto”.

“Le potenzialità ci sono – afferma coach Mauro Bartolomeo – cercheremo di regalare soddisfazioni al nostro presidente e agli sponsor. Speriamo di vincere la maggior parte di partite che disputeremo”. “Gli obiettivi sono diversi rispetto all’anno scorso – conclude il capitano Federico Boschi, palleggiatore – il gruppo è nuovo e va amalgamato, ma lo spirito è positivo. Dalla prossima settimana saremo al completo e si inizia a fare sul serio”.

LA ROSA DELLA CANOTTIERI ONGINA:

Palleggiatori: Federico Boschi (1987, capitano), Denis Kolev (1998), Luca Scrollavezza (1997)

Opposti: Henry Miranda (1997), Riccardo Ferrari Ginevra (1995)

Schiacciatori: Sandro Caci (1993), Nicola Amorico (1985), Lucio Piazzi (2001), Alessio Perodi (2002)

Centrali: Beppe De Biasi (1992), Ousse Pené (1994), Bara Fall (1997)

Liberi: Mattia Cereda (1997), Corrado Rossi (1996)

Allenatore: Mauro Bartolomeo

Secondo allenatore: Fausto Perodi

Scoutman: Massimo Piazzi

Preparatore atletico: Matteo Bozzetti

Fisioterapista: Virginia Braghieri

Medico: Carlo Pini

Videoman: Roberto Germiniasi

Addetto agli arbitri: Roberto Testa

Fotografo: Andrea Scrollavezza

Segnapunti: Isabella Bassini

Direttore sportivo: Mattia Fermi.

L’AZIENDA – Cenci è da oltre 40 anni presente sul mercato e dal 1979 è concessionario ufficiale Atlas Copco, leader mondiale dell’aria compressa per le province di Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Lodi e Pavia. Grazie all’impegno,alla professionalità e all’affiatamento delle risorse umane, progressivamente l’azienda è riuscita ad affermarsi sia nel settore industriale sia in quello delle costruzioni, conquistando la fiducia delle maggiori società presenti in zona fino a raggiungere anche il piccolo artigiano. Cenci Aria Compressa è specializzata nella vendita e nell’assistenza di elettrocompressori, motocompressori, essiccatori a ciclo frigorifero e assorbimento, pompe per vuoto, prefiltri e filtri, serbatoio di accumulo, sistemi di scarico e trattamento condense, gruppi elettrogeni, utensili pneumatici e idraulici, apparecchiature per verniciatura e sabbiatura, impianti frigoriferi, sistemi di deumidificazione Munters, Chiller Hiross, attrezzature per lo spostamento dei carichi AeroGo, reti di distribuzione aria compressa con sistema Legris Transair e impianti per l’azoto.