Volley D, esordio da tre punti per il Monticelli C.M.V.: 3-0 al Noceto

Inizia con una rotonda vittoria l’avventura stagionale in serie D femminile per il Monticelli C.M.V., a segno per 3-0 nell’esordio casalingo contro le parmensi dell’Oasi Noceto Lewer.

Davanti a un nutrito pubblico, la formazione di Paolo Sagliani conquista subito l’intera posta in palio in un match non particolarmente complicato per le giallonere, attese in futuro da esami più probanti. Tra i lati positivi, la varietà d’attacco e l’affidabilità della diagonale palleggiatore-opposto unitamente al gioco in banda. Da segnalare i 17 punti dell’opposta Beatrice Periti.

La cronaca del match vede le padrone di casa partire avanti 15-7, poi qualche difficoltà in ricezione e tre falli di posizione aiutano Noceto (16-10), anche se la squadra di Sagliani non ha problemi a chiudere 25-17. Secondo set con lo stesso copione, le parmensi provano qualche cambio, ma Monticelli vola verso il 20-10, preludio a un nuovo 25-17 che vale il 2-0.

Sotto 2-0, le ospiti giocano il tutto per tutto e ripartono nel terzo set con più efficacia in battuta e a muro. Il punteggio rimane in bilico (16-16) e si prospetta la volata finale, dove le giallonere piacentine hanno un match ball, non lo concretizzano (24-24) per poi riuscirci alla seconda occasione (26-24). Sabato alle 20,30 trasferta reggiana a Castelnovo di Sotto a domicilio della Mb Tecnology.



MONTICELLI C.M.V.-OASI NOCETO LEWER 3-0

(25-17, 25-17, 26-24)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 1, Azzali 9, Conti 9, Zanoni 4, Olmi 4, Periti 17, Vicentini, Martini, Spoto (L). N.e.: Magistrati, Tedoldi, Rossi, Maarouf (L). All.: Sagliani

Battute sbagliate 6, ace 3, muri 5, errori 27.

Risultati prima giornata serie D femminile girone A:

Galaxy Volley Realcart Collecchio-San Polo C.el.i 3-0

Jovi Volley-Mb Tecnology 3-0

Saib Vap-Emmezeta Synclean Team 03 0-3

Monticelli C.M.V.-Oasi Noceto Lewer 3-0

Energy Parma-Eni Volley Podenzano 3-1

New Volley Pontenure-Pi.lu.via Sc Parma 0-3

Classifica:

Galaxy Volley Realcart Collecchio, Monticelli C.M.V., Emmezeta Synclean Team 03, Jovi Volley, Pi.lu.via Sc Parma, Energy Parma 3, Eni Volley Podenzano, New Volley Pontenure, Mb Tecnology, Saib Vap, Oasi Noceto Lewer, San Polo C.el.i 0.