Votazione telematica per la Bonifica, Confedilizia “Soddisfatti per il voto unanime in consiglio”

Confedilizia esprime “viva soddisfazione per il voto unanime del Consiglio comunale di Piacenza sul voto telematico per il Consorzio di bonifica ricordando che su questo punto ha citato il Consorzio in causa”.

“La responsabilità della mancata attuazione del voto telematico (previsto sia dallo statuto consortile che da una legge regionale risalente a più lustri fa) – afferma l’associazione in una nota stampa – è esclusivamente del Consorzio e delle associazioni di categoria che per meri interessi corporativi lo sostengono”.

“La Regione – proseguono – non ha da dare alcun benestare. Al contrario la sua responsabilità è quella di non obbligare il Consorzio (sul quale ha la vigilanza) a rispettare la normativa già vigente con un atteggiamento di quiescenza che dimostra come la sua previsione per il voto telematico sia stata una manovra scenica al pari di quella di molti enti locali piacentini, che ci si augura adottino invece anch’essi una mozione di sollecito del voto telematico”.

“Confedilizia – conclude la nota – esprime vivo apprezzamento per i Consiglieri 5 stelle, Liberali piacentini, Gruppo misto e Fratelli d’Italia, che hanno presentato la risoluzione votata all’unanimità, augurandosi che insistano nella loro iniziativa”.