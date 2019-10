Si attende un week end con tempo stabile e senza precipitazioni nel piacentino.

“Un graduale rinforzo dell’alta pressione tra venerdì e il weekend – spiegano gli esperti di 3b Meteo – garantirà un tempo soleggiato, salvo foschie e banchi di nebbie sulle pianure lungo il corso del Po nelle ore più fredde del giorno”.

Sabato nella nostra provincia il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più nella giornata di domenica, in particolare sui rilievi, ma senza precipitazioni. Le temperature massime in pianure si aggireranno intorno ai 20-21 gradi.

Un cambiamento è invece attesto all’inizio della prossima settimana, quando fussi atlantici apporteranno nuvolosità e qualche precipitazione nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, prima di una nuova rimonta del campo di alta pressione che porterà condizioni di stabilità.