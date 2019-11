Le Sardine hanno risalito il Po fino a Piacenza. Mobilitazione social contro Salvini

Le sardine hanno risalito la corrente del Po e sono arrivate fino a Piacenza.

Dopo il flash mob di Bologna, organizzato nei giorno scorsi in segno di protesta contro il leader della Lega Matteo Salvini, si moltiplicano le iniziative in tutta la Regione.

Anche nella nostra provincia è stata aperta la pagina Facebook Sardine Piacenza, raccogliendo in pochi giorni numerose adesioni. L’obiettivo è di mobilitare quante più persone che “non abboccano” alle parole di Salvini e di organizzare una mobilitazione anche in città, in occasione del suo ritorno in campagna elettorale.