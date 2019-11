“50 anni di Luna”, la mostra arriva a Fiorenzuola

La mostra 50 anni di Luna 1969 2019 arriva a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Dopo il successo che la mostra, ha riscosso a Bologna, dove è stata esposta al Quadriportico S. Isaia (ex Roncati), con la partecipazione di Guido De Maria, Ro Marcenaro, Andrea Bersani e altri autori, dal 16 al 24 novembre 2019 è in esposizione, all’Auditorium Ex Macello in Largo Gabrielli a Fiorenzuola d’Arda (PC).

L’esposizione propone i disegni degli autori che hanno partecipato al concorso internazionale di humor graphic World Humor Awards, giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno oltre 200 artisti provenienti da 62 Paesi del mondo hanno partecipato al concorso internazionale World Wumor Awards “50 anni di luna 1969-2019”.

La mostra rimane aperta da sabato 16 novembre a domenica 24 novembre, gli orari di apertura sono:

▶️ sab. 16 nov 2019 dalle 16:00 alle 19:00

▶️ dom. 17 nov 2019 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

▶️ mar. 19 nov 2019 dalle 16:00 alle 19:00

▶️ mer. 20 nov 2019 dalle 16:00 alle 19:00

▶️ gio. 21 nov 2019 dalle 16:00 alle 19:00

▶️ ven. 22 nov 2019 dalle 16:00 alle 19:00

▶️ sab. 23 nov 2019 dalle 16:00 alle 19:00

▶️ dom. 24 nov 2019 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

L’ingresso alla mostra è libero negli orari indicati, è possibile prenotare – sempre gratuitamente – visite per scolaresche al di fuori delle aperture programmate, per una prenotazione compilare il modulo di richiesta a questo link: http://www.crtfiteldelducato.it/1/prenotazione_evento_4423668.html oppure telefonare al n. 345 616 7195 o scrivere a crtfiteldelducato@gmail.com.

—