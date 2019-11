Prima uscita ufficiale delle sardine piacentine, la propaggine locale del movimento nato dopo il flash mob di Bologna, a Fiorenzuola.

In tanti si sono ritrovati, nonostante la pioggia, in piazza Taverna, in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini che si tiene in un altro posto del comune della Valdarda.

Secondo gli organizzatori sono presenti alune centinaia di persone, ma l’afflusso è continuato nel tardo pomeriggio fino a riempire l’intera piazza.

Tra i canti improvvisati durante la manifestazione anche l’inno di Mameli.

Nelle foto la manifestazione a ombrelli aperti, che come chiesto dagli organizzatori non richiede nè bandiere nè slogan, ma solo il simbolo delle sardine.

