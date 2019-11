A giugno torna a Piacenza il Gola Gola Festival

Un anno dopo il debutto a Piacenza, la città ha intenzione di accogliere nel 2020 una nuova edizione del Gola Gola Food&People Festival, importante evento enogastronomico di portata nazionale.

Con questa riconferma – sottolinea l’amministrazione comunale -, a pochi giorni dal successo registrato dalla presentazione della Guida Michelin, si riafferma il ruolo della città quale capitale enogastronomica italiana, capace di promuovere le sue eccellenze in termini di prodotti tipici e ristorazione.

“Abbiamo verificato nell’edizione del 2019 come il Festival rappresenti un evento capace di esaltare i nostri prodotti unici, la ristorazione di eccezione e la cultura del cibo che caratterizzano il nostro territorio – commenta il Sindaco Patrizia Barbieri -. Il nostro impegno come Amministrazione è quello di valorizzare le nostre eccellenze, che diventano motore di attrazione sul nostro territorio con positive ricadute sull’intero sistema socio-economico. Per tutti questi motivi è nostra intenzione riproporre il Gola Gola Festival anche nel 2020”.

Secondo le indicazioni degli organizzatori l’evento è in previsione dal 5 al 7 giugno del prossimo anno. Nei tre giorni – dopo le oltre 60 mila presenze registrate lo scorso anno – la città tornerà ad essere il palcoscenico di coinvolgimento e partecipazione della gente attraverso una girandola di eventi, iniziative, incontri, nelle piazze, nelle vie, nei luoghi storici.