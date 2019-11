A Pontedellolio le atlete Salus et Virtus sul ring per dire no alla violenza sulle donne

Domenica 1 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Via Boggiani a Ponte dell’olio a partire dalle ore 17 sarà una sfilata di pugilesse per dire No alla violenza sulle donne.

Saranno ben 5 le pugilesse in programma: l’esordio di Elena De Vecchi, Giulia Bersani e Beatrice Lombardelli e le collaudate Margherita Magistrali e Hasnaa Bouyij.

A far dar contorno alle salussine saranno i migliori pugili dilettanti della Salus et Virtus Boxe, capitanati come sempre dal maestro Roberto Alberti.

Un programma inteso e sicuramente di grande spettacolo, sia per i più esperti che per gli appassionati, sia per i nuovi fan, nessuno escluso.

Ingresso gratuito.