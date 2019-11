A Sarmato inaugurate due panchine rosse “Non c’è amore se c’è sopruso”

Nella giornata contro la violenza sulle donne, a Sarmato (Piacenza) è stato tagliato il nastro per inaugurare le due panchine rosse che si trovano di fronte alle scuole elementari.

Ciò che rende particolare quest’iniziativa è che le panchine sono state dipinte dai ragazzi del terzo anno delle scuole medie, dopo aver affrontato il tema della violenza di genere insieme alle insegnanti, presenti all’inaugurazione.

A tagliare il nastro, con il sindaco Claudia Ferrari, l’assessore alle politiche sociali e istruzione Pinuccia Tassi, le forze dell’ordine e la preside dell’istituto comprensivo Maria Cristina Angeleri che ha affermato “Non c’è amore dove c’è sopruso, dove c’è possesso, dove c’è un rapporto che non è paritario”.

Un momento di riflessione sull’importanza della parità nei rapporti, ma anche su temi importanti come il cambiamento personale e quello sociale.

“Noi donne non dobbiamo rispondere a nessuna aspettativa altrui: possiamo scegliere di essere come meglio crediamo e realizzare qualsiasi nostro obiettivo, con serietà e impegno – ha detto il Sindaco Ferrari -. A tutte noi può capitare di trovarsi in un momento di difficoltà e non bisogna permettere a nessuno di farci sentire inferiori, non vi è comportamento di una donna che giustifichi una risposta violenta da parte di un uomo”.

Un momento di condivisione e partecipazione che nell’intento dell’amministrazione ma anche del corpo docenti dovrà essere solo una delle tante occasioni per mettere in luce la tematica della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne.