“A scuola nessuno è straniero”, incontro all’Alberoni con il prof. Triani

Mercoledì 27 novembre dalle ore 17 alle ore alle ore 18 e 30 presso la scuola primaria “Alberoni” di Piacenza darà il via alla serie di tre incontri aperti gratuitamente ai genitori il professor Pierpaolo Triani, professore ordinario di Pegagogia presso al Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica di Piacenza e Milano.

Il tema dell’incontro “A scuola nessuno è straniero”, risponderà alle domande individuate da un folto gruppo di mamme che desiderano capire come è organizzata la scuola e come collaborare per l’educazione dei propri figli. Riprenderanno l’evento giovani dell’Associazione “La matita parlante”.

L’incontro inaugura il progetto “Laboratori di cittadinanza”, finanziato dalla Regione Emilia – Romagna e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017. I successivi incontri si terranno venerdì 6 dicembre e giovedì 12 dicembre, stesso luogo e stessa ora.