A Verona il Piace a caccia di punti, Franzini: “Sarà battaglia”

Si torna in campo domenica 3 novembre alle ore 17 e 30 in una trasferta che per i biancorossi non sarà certo agevole. Al Gavagnin-Nocini l’avversario sarà la Virtus Verona.

A fronteggiarsi due formazioni con lo stesso numero di punti in classifica del girone B di Serie C: diciannove

“La Virtus Verona è una squadra particolare che va affrontata con la massima attenzione, mi aspetto infatti una partita intensa, sarà una bella battaglia e noi saremo pronti ad affrontarla.

Con il Padova abbiamo fatto una prestazione importante e adesso dobbiamo dargli continuità. A parte Pergreffi e Sylla gli altri giocatori saranno tutti a disposizione”.

Sono le parole di mister Arnaldo Franzini durante la conferenza stampa prepartita.

La formazione veneta è reduce dalla sconfitta esterna subita a Bolzano contro il Sudtirol, che ha interrotto la striscia positiva di quattro vittorie consecutive, sei nelle ultime otto giornate.

Si sfidano il migliore attacco del girone B, quello veronese con ben 21 goal all’attivo e la quinta miglior difesa, quella biancorossa con 13 subiti.

Il Piacenza, dopo il pari con il Padova, è a caccia dei tre punti che mancano da troppo tempo, in trasferta addirittura dalla sfida contro la Triestina.

L’allenatore rossoblu Fresco quasi sicuramente si affiderà nuovamente alla coppia d’attacco del momento, ossia quella formata da Odogwu-Magrassi, capaci insieme di raggiungere già quota 12 reti in stagione.

Nel Piacenza è atteso il rientro dal primo minuto di Daniele Paponi, autore finora di otto goal.