“Abbattere il muro della Regione”, sabato Guido Crosetto (Fratelli d’Italia) in S.Ilario

“Nel trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino – scrive in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – saremo in campo per dare una picconata ad un altro muro: quello della rossa Regione Emilia-Romagna”.

Il movimento politico di Giorgia Meloni, infatti, ha organizzato per sabato 9 novembre alle ore 11, presso l’Auditorium Sant’Ilario di via Garibaldi 19 a Piacenza, una kermesse nella quale sarà ospite d’onore l’on. Guido Crosetto, Coordinatore Nazionale del partito. “Prosegue – spiegano – il ciclo di incontri promosso da Fratelli d’Italia nel territorio piacentino e lo fa con una personalità, quella di Guido Crosetto, che ha saputo distinguersi tanto nel mondo dell’impresa, così come in quello della politica”.

L’appuntamento, che vedrà il saluto introduttivo del Consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, sarà presentato e diretto dall’on. Tommaso Foti, parlamentare piacentino e componente dell’Esecutivo Nazionale di Fratelli d’Italia. “Il nostro movimento politico – spiega il Portavoce provinciale Filippo Bertolini – ha già dimostrato nelle recenti elezioni in Umbria di essere in forte crescita e, siamo certi, consolideremo questo trend anche in Emilia-Romagna”. “Non casualmente – annuncia Bertolini – sempre il 9 novembre, alle ore 10.15 presso la Sala Cattivelli del Comune di Piacenza, annunceremo nuove ed importanti adesioni a Fratelli d’Italia da parte di amministratori locali del territorio piacentino”.