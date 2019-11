Ai Teatini sfilata di moda per Telefono Rosa dedicata a Elisa Pomarelli

Una sfilata dedicata ad Elisa Pomarelli – la giovane ragazza piacentina uccisa dall’amico Massimo Sebastiani – per dire no alla violenza sulle donne.

Si rinnova per il quinto anno l’appuntamento con “In piedi signori, davanti a una donna”, evento benefico in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne a sostegno dell’Associazione Telefono Rosa Piacenza, in programma giovedì 28 novembre alle ore 20.45 alla Sala del Teatini.

Il titolo della serata, presentata dalla giornalista Marzia Foletti, è tratto dall’omonima poesia attribuita a Shakespeare e diventata simbolo del 25 novembre. Durante la sfilata si esibiranno il coro cremonese delle Pink Voices e il sassofonista Ciro Di Biase; sarà ospite l’imprenditrice Elisa Tatano. In passerella cinque negozi della città che desiderano dare il loro appoggio all’iniziativa e con loro 22 tra modelle e modelli. E’ poi in programma una lotteria finale con primo premio un tappeto pregiato messo a disposizione dall’azienda Sitao, secondo premio un abbonamento omaggio a Le Club e terzo un corso di portamento messo a disposizione dall’organizzazione.

SFILANO: Al Nido del Condor, Bulla Sportswear, Stefania Leoni, Arbiter, Boutique Sorelle Vecchia.

ACCONCIATURE: Cut

SOSTENGONO L’EVENTO: Clean Center, Centro Gomme, Decalacque, Leonardo Immobiliare, Autoscuole Armando Bracchi, Arredamenti Ponzini, Cicli Biondi Pallavera, House to House.

PARTNERS: Sitap, Falicetto, Cà Longa

Ideazione e organizzazione dell’evento: Stella Management in collaborazione con Sonia Ambroggi.