Alla Biblioteca di strada una settimana di appuntamenti conviviali

Non si ferma, nonostante il clima autunnale, la serie di appuntamenti conviviali alla Biblioteca di strada dell’Infrangibile a Piacenza.

Mercoledì 6 novembre, dalle 15.30 alle 18, pesca benefica con destinazione del ricavato alle iniziative per il miglioramento della struttura e per sviluppare il progetto “Orto per tutti”. Giovedì 7, dalle 19.45, il tema del consueto pic-nic al parco sarà “La nebbia rende le cose meravigliose”, mentre sabato 9 novembre, dalle 19.30 con buffet all’insegna della condivisione, la serata proseguirà dalle 20.30 tra Tombola, sfide al Mercante in Fiera, Uno e altri giochi che i presenti vorranno proporre. Sono previsti premi per tutti, sempre con offerta libera che verrà devoluta a sostegno della Biblioteca di strada e dell’adiacente spazio verde coltivato.