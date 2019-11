Alla Kosmo Under 15 il derby del Po contro la Canottieri Bissolati

Bella prova della formazione Under 15 della Kosmo che si aggiudica il derby del Po contro la Canottieri Bissolati.

I piacentini entrano in acqua concentrati e determinati a fare bottino pieno e fin dalle prime batture si rendono pericolosi con buone trame orchestrate da Sacco, Farina e Ghisoni. I padroni di casa provano a controbattere ma senza impensierire Cantarelli. Il risultato si sblocca a metà tempo con un gran gol di Sacco a coronamento di una bella azione della Kosmo. Lo stesso numero dieci in calottina scura concede il bis dopo un minuto portando il risultato sullo 0 a 2. Accorcia le distanze la Bissolati con Bykovskyy abile a sfruttare l’uomo in più. Quasi allo scadere è Farina a fissare il parziale sull’1 a 3 con una precisa conclusione dai cinque metri.

Botta e risposta ad inizio del secondo quarto, vanno in gol Migliari per la Kosmo e Ziliani per la Bissolati. Doppia occasione per gli ospiti per allungare ma l’emozione tradisce i kosmoboys che sbagliano due rigori nel giro di un minuto. Rigore anche per i padroni di casa e Tarozzi sigla il 3 a 4. Ci pensa Farina a dare la scossa ai suoi e con tre gol di ottima fattura fissa il punteggio sul 3 a 7 a metà gara. Prima metà della terza frazione che vede ancora la Kosmo sugli scudi, ancora due gol per l’ottimo Farina e uno a testa gli inesauribili Sacco e Rossi L. portano il risultato sull’11 a 3 per gli ospiti. Prova una timida reazione la Bissolati che va a segno con Calza M. e Pilla, ma prima Rossi F. e poi Maffi riportano i cremonesi a meno otto. Terzo tempo che si chiude sul 5 a 13.

Risultato sostanzialmente acquisito per la Kosmo che toglie un po’ il piede dall’acceleratore, ultima frazione più equilibrata che si chiude con i parziale di 5 a 5. Per la Bissolati vanno a segno 4 volte Calza F., che tolta la calottina rossa da portiere gioca l’ultima frazione in attacco, e una volta Tarozzi. Per la Kosmo segnano Maffi, Farina, Rossi L. e due volte Sacco. Punteggio finale 10 a 18.

Il prossimo 14 dicembre la Kosmo sarà impegnata in trasferta a Busto Arsizio.

CANOTTIERI BISSOLATI – KOSMO TRS = 10 – 18 (1-3/2-4/2-6/5-5)

CANOTTIERI BISSOLATI: Calza F. 4, Zini, Sakamoto, Tarozzi 2, Pilla 1, Scaglia, Calza N. 1, Valzano, Seghizzi, Bykovskyy 1, Beltrami, Zialiani 1, Balla. All. Persegani

KOSMO TRS: Cantarelli, Maffi 2, Ghisoni, Savi, Farina 7, Rossi L. 2, Zrari, Migliari 1, Rossi F. 1, Sacco 5, Prati, Beghi. All. Rojdestvenskyi