Alla scoperta del Teatro Duse: per tre giorni visite guidate, spettacoli e laboratori

Nel week end del 15 – 16 – 17 novembre, in collaborazione con il Comune di Cortemaggiore, l’associazione culturale Piacenza Kultur Dom propone una serie di interventi culturali per la promozione, la conoscenza e la fruizione del Teatro Duse di Cortemaggiore sulla tematica della ricorrenza della missione spaziale Apollo.

L’attività proposta si svolge interamente all’interno del Teatro Duse, ma è esterna alla programmazione del Teatro stesso, esclusa dalle spese del cartellone della Stagione teatrale e completamente gratuita per i partecipanti. Il programma prevede diverse attività culturali volte a valorizzare il “Duse”, che sarà aperto alla cittadinanza per tutto il week end: venerdì mattina le scuole primarie e secondarie del territorio potranno partecipare a visite guidate; nella mattinata di sabato verranno tenuti corsi teatrali per le scuole primarie sul tema “Il Teatro e la Luna”, nel pomeriggio continueranno le visite guidate dedicate all’utenza locale mentre alla sera sarà in scena la compagnia Teatro Blu con “Elena di Sparta”, spettacolo che indaga sul rapporto tra Elena e la Luna.

Domenica, a chiusura del week end, il Teatro ospiterà un laboratorio di danza contemporanea sul tema “Il Teatro e la Luna” per arrivare a realizzare una performance di danza che concluderà l’iniziativa.

IL PROGRAMMA

Venerdì 15 novembre

– Ore 9 – 12 Visita guidata al Teatro Duse per le scuole primarie e secondarie del territorio aderenti al progetto. Guida Babara Vascelli.

Sabato 16 novembre

– Ore 9 – 12 laboratorio teatrale condotto da Filippo Arcelloni della compagnia Piacenza Kultur Dom, rivolto alle classi degli istituti scolastici primari sul tema “Il Teatro sulla Luna”. Docente Filippo Arcelloni attore, regista teatrale, formatore teatrale

– Ore 15 – 18 visita libera al Teatro Duse, rivolto all’utenza libera. Visite guidate di circa 45 minuti.

– Ore 21, Le Voci della Luna, spettacolo “Elena di Sparta” Teatro Blu

Domenica 17 Novembre

Ore 9 – 12, Laboratorio di Danza Contemporanea “Il Teatro sulla Luna”, condotto da Claudia Passaro (danzatrice, performer, formatrice nel campo della danza) di Incongruo, aperto a utenti dai 14 ai 60 anni, sul tema del primo uomo sulla Luna destinato alla realizzazione di una performance di danza finale.

– Ore 16 Performance finale del Laboratori di Danza Contemporanea, nello spazio scenico del Teatro Duse

Chi è Piacenza Kultur Dom – Piacenza Kultur Dom è una associazione culturale nata nell’anno 1997, si occupa di teatro e spettacolo dal vivo in tutte le sue forme. Dal 1997 ha realizzato spettacoli teatrali che vengono rappresentati in tutta Italia e organizzato attività culturali sul territorio piacentino come il Festival Teatro e Natura, la Rassegna di Teatro di Figura Tirailfilo e il progetto Prevenzione a Teatro. Dall’anno 2010 ha in gestione lo spazio teatrale TEATRO TRIESTE 34, con sede in via Trieste 34 a Piacenza dove organizza la propria stagione teatrale e ospita corsi teatrali, di danza, di improvvisazione teatrale e progetti di ospitalità con compagnie teatrali e performer danzatori.