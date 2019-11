Alla squadra della Questura di Piacenza il torneo di calcio in memoria degli agenti uccisi a Trieste

Si è svolto sabato 9 novembre, nella nuovissima struttura dell’oratorio “Le due Sante”, in via Sandro Botticelli a Brescia, il memorial di calcio intitolato a Matteo e Pierluigi, i due poliziotti tristemente deceduti lo scorso 4 ottobre alla Questura di Trieste.

L’evento sportivo, è stato organizzato dall’ Associazione Donatorinati della Polizia di Stato in collaborazione con le Scuole Pol.G.A.I. di Brescia e Scuola Allievi Agenti di Piacenza. Quattro le squadre partecipanti: due di Allievi Agenti del 208° Corso, una per Scuola, Brescia e Piacenza e altre due per le relative Questure. Gli Allievi del 208° Corso, hanno rinforzato anche le squadre delle rispettive Questure. Il nuovissimo impianto multisportivo ha permesso alle squadre di giocare su un campo sintetico di ultima generazione, dando vita a partite che hanno avuto anche spunti di interesse tecnico per il pubblico presente.

Il torneo si è concluso con la vittoria della Squadra della Questura di Piacenza, composta anche da Allievi del 208° corso. Durante la cerimonia di premiazione, il Questore di Brescia, Leopoldo Laricchia, ha sottolineato la valenza dell’iniziativa a ricordo dei due colleghi di Trieste tragicamente deceduti, Matteo Demengo e Pierluigi Rotta. Presente anche il Direttore della Scuola Pol. G.A.I. di Brescia dott. Giorgio D’Andrea, il dott. Antonio Esposito, Funzionario della Scuola di Polizia di Piacenza e il Presidente dell’Associazione Donatorinati Gianluca Cioè, organizzatore del torneo.