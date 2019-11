Allarme aree verdi a Piacenza, una serata informativa di Legambiente

Allarme aree verdi a Piacenza- Ex Orti di Via Campesio e campo di via Morigi a rischio – La nota del Comitato spontaneo “cittadini per il verde e la salute ” Legambiente Piacenza

Mercoledì 6 novembre alle 21 presso la Sala parrocchiale del Preziosissimo Sangue -una serata pubblica informativa per salvare le ultime aree verdi presenti in città

A breve l’Amministrazione Comunale potrebbe approvare alcuni accordi operativi con operatori privati per la costruzione di nuovi palazzi, supermercati e centri commerciali in varie aree della città. Esiste purtroppo il rischio che vengano trasformate anche le storiche aree verdi comprese fra Via Campesio e Via Da Saliceto (ex orti) con 7 palazzine di 4 piani e il campetto di Via Morigi con una superficie commerciale da 2.000 mq e parcheggi per più di 5.000 mq.

Di fronte a progetti che tolgono ai cittadini di Piacenza le ultime aree verdi presenti in città , riempiendole di nuovi alloggi, nuovi centri commerciali ed ulteriore traffico, la domanda che tanti piacentini si stanno facendo in questi ultimi mesi è se davvero ci sia bisogno a Piacenza di costruire ancora, quando la città è già piena di case invendute o sfitte, di supermercati e centri commerciali e soprattutto quando l’aria che respiriamo è fra le più inquinate del mondo?

Sopratutto corrisponde davvero all’interesse pubblico, dei cittadini di Piacenza, la cementificazione delle ultime aree verde urbane di Piacenza con un ulteriore consumo di suolo in una città che avrebbe bisogno di verde urbano e nuovi alberi per contrastare inquinamento e i cambiamenti climatici? In tutte le città di Europa si cerca di recuperare aree verdi dal cemento urbano, di sostenere la creazione di orti per il benessere dei cittadini, soprattutto bambini ed anziani e di riforestare , mentre a Piacenza le si cementifica!

Celentano nella bella canzone “il Ragazzo della via Gluk” cantava ” Perchè continuano a costruire, e non lasciano l’erba, se andiamo avanti così, chissà come si farà” Per non lasciare che Piacenza perda le sue preziose aree verdi e per reagire a questi nuovi progetti mercoledì 6 novembre alle 21 un gruppo di cittadini costituiti in un comitato spontaneo e Legambiente Piacenza organizzano una serata informativa e di partecipazione attiva presso la sala parrocchiale del Preziosissimo Sangue in via Zanella 15.

Comitato spontaneo “cittadini per il verde e la salute ” Legambiente Piacenza