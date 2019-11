All’asta l’ex farmacia San Lazzaro, bando in scadenza l’11 dicembre

Il Comune mette all’asta l’ex farmacia San Lazzaro.

La base d’asta per l’immobile, di circa 110 metri quadrati, è di 160 mila e 200 euro. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre l’11 dicembre presso gli uffici Quic, entro e non oltre le 12 del 10 dicembre, giorno precedente all’asta.

L’immobile in questione si trova al piano terra di via Emilia Parmense 22/A ed ospitavano, appunto l’ex farmacia San Lazzaro.