AGGIORNAMENTO ORE 13 – Nuova allerta meteo arancione diffusa dalla Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.

Con questo secondo avviso l’attenzione si focalizza maggiormente sulla pianura piacentina, mentre sui rilievi il livello di attenzione passa da arancione a giallo.

Il provvedimento riguarda la giornata di domani, a partire dalla mezzanotte del 20 fino alla mezzanotte del 21 novembre.

Secondo le indicazioni della Regione, la nostra provincia resta di poco fuori dalla “zona” rossa, che inizia a Parma e si estende lungo le altre province emiliano – romagnole, complice lo scioglimento della neve caduta la scorsa domenica.

Uno smottamento a Croara ha fatto cadere un albero lungo la strada, chiusa temporaneamente al traffico per consentire il ripristino della carreggiata.

Maltempo, disagi in alta Valnure nel Comune di Ferriere per problemi alle linee telefoniche e elettricità. In alcune abitazioni i problemi proseguono da domenica scorsa, complice la prima abbondante nevicata in zona.

Situazioni già segnalate in Prefettura, che svolge il ruolo di coordinamento in queste giornate di allerta meteo, e di cui si sta facendo carico il sindaco di Ferriere, Giovanni Malchiodi. Sempre in Valnure è stata segnalata la caduta di alberi lungo la provinciale 654, già rimosso dalla Provincia di Piacenza. Rispetto comunque all’allerta arancione diramata per oggi dalla protezione civile regionale, non ci sono criticità particolari da segnalare, come fa sapere la Prefettura in costante contatto con gli enti locali, in attesa di fare un nuovo punto della situazione nel pomeriggio.

Anche il livello del Po è sotto controllo, nonostante sia in crescita – così come il Trebbia (nelle foto) – non dovrebbe destare preoccupazioni.