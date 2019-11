Alloggi Erp a chi vive in Emilia da 5 anni, bocciato il progetto di legge FdI

L’Aula respinge il progetto di legge di Fratelli d’Italia, inizialmente presentato dall’ex consigliere Tommaso Foti e successivamente fatto proprio dal subentrante Giancarlo Tagliaferri, finalizzato a vincolare l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare a chi risiede o lavora in modo stabile, esclusivo o principale in Emilia-Romagna da almeno 5 anni.

Il progetto di legge – spiega Giancarlo Tagliaferri – è finalizzato a evitare che in un momento di crisi economica e forte immigrazione parametri troppo permissivi vadano a sfavorire i cittadini italiani a vantaggio di chi, magari, vede nella concessione dell’alloggio pubblico una soluzione di favore per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Per questi motivi – precisa il consigliere – è opportuno vincolare l’assegnazione di un alloggio sociale al possesso del requisito della residenza o dell’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio regionale da almeno 5 anni.

Massimo Iotti (Pd) ricorda come la materia sia già stata regolata dalla regione, introducendo quale requisito per l’assegnazione di un alloggio pubblico il periodo di almeno 3 anni di residenza o lavoro in Emilia-Romagna. Questo il motivo – spiega il dem – per cui la proposta di Fdi è superflua.