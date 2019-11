Altro derby con il sorriso per il Monticelli Volley: 3-0 al New Volley Pontenure

Testacoda senza conseguenze per il Monticelli Volley C.M.V., che resiste in vetta al girone A di serie D femminile centrando la sesta vittoria in altrettante partite grazie al 3-0 casalingo contro il New Volley Pontenure, fanalino di coda insieme a Noceto.

Per la squadra di Paolo Sagliani, secondo derby piacentino consecutivo vinto dopo quello festeggiato a Rivergaro con un match gestito in tranquillità. Equilibrato solamente il primo set, chiuso 25-22 dalle giallonere di casa, mentre nella seconda e terza frazione è stato un incontro a senso unico a favore del Monticelli C.M.V., con coach Sagliani che ha dato spazio a diversi elementi della panchina.

Altri tre punti importanti, dunque, per la “matricola terribile” piacentina, che in classifica guida a +3 sulla coppia Parma-Collecchio. Proprio quest’ultima formazione, targata Galaxy Realcart, sarà la prossima avversaria delle monticellesi nel match di scena venerdì alle 20,30 in terra parmense. Tornando al derby provinciale, da segnalare l’ingresso di Anna Vicentini nell’inedito ruolo di centrale, mentre la banda Azzali è risultata la top scorer con 12 punti, dei quali 4 consecutivi in battuta nel terzo set.

MONTICELLI C.M.V.-NEW VOLLEY PONTENURE 3-0

(25-22, 25-10, 25-16)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 3, Zanoni 7, Azzali 12, Periti 11, Magistrati 1, Conti 4, Spoto (L), Vicentini 2, Maarouf (L) 1, Martini, Rossi, La Gamba. N.e.: Tedoldi. All.: Sagliani

Risultati sesta giornata serie D femminile girone A:

Energy Parma-Saib Vap 2-3

Monticelli C.M.V.-New Volley Pontenure 3-0

Jovi Volley-Galaxy Volley Realcart Collecchio 1-3

Eni Volley Podenzano-San Polo C.el.i 3-0

Oasi Noceto Lewer-Emmezeta Synclean Team 03 1-3

Mb Tecnology-Pi.lu.via-sc Parma 2-3

Classifica: Monticelli C.M.V. 17, Pi.lu.via-sc Parma, Galaxy Volley Realcart Collecchio 14, Eni Volley Podenzano 10, Emmezeta Synclean Team 03 9, San Polo C.el.i, Jovi Volley 8, Energy Parma, Mb Tecnology 7, Saib Vap 6, Oasi Noceto Lewer, New Volley Pontenure 4.