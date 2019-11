Amazzonia ed emergenza climatica, ospite a Piacenza il vescovo della regione del Roraima

Piacenza è pronta a ricevere nel fine settimana una visita importante dal Brasile: parliamo di Mons. Mario Antonio da Silva, presidente della Repam (Rete Ecclesiale Panamazzonica) a livello di Brasile, vice presidente della Conferenza Episcopale del Brasile e Vescovo della regione amazzonica del Roraima, reduce dal Sinodo sull’Amazzonia che è stato realizzato a Roma dal 6 al 27 ottobre scorso.

Come spiegato nel corso di una conferenza stampa nella mattinata del 7 novembre, mons. da Silva sarà presente nella nostra città con diversi interventi in contesti differenti. “Si comincerà – ha detto don Giancarlo Dallospedale, parroco piacentino che per 22 anni è stato missionario nella regione del Roraima in Brasile, ricoprendo anche il ruolo di vicario generale della Diocesi – con una veglia missionaria sabato 9 novembre, alle 9, nella chiesa di Sant’Antonino. Poi ci sarà un incontro con la città, domenica 10 novembre alle 15, a Palazzo Galli della Banca di Piacenza: sarà un’occasione per sentire più da vicino, attraverso la sua testimonianza, la realtà amazzonica, al fine di capire come migliorare i nostri rapporti con quella parte del mondo”.

“Il recente Sinodo dell’Amazzonia – ha aggiunto – ha portato all’attenzione un argomento che interessa tutta la popolazione: davanti all’emergenza climatica è infatti necessario che noi tutti ci mettiamo in dialogo per un’inversione di rotta immediata”.