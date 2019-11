A Piacenza la tregua dal maltempo non è destinata a durare. Da venerdì 22 novembre – e per tutto il weekend – è atteso infatti un nuovo peggioramento.

Come spiegano gli esperti di 3B Meteo, un profondo vortice ciclonico organizzato tra il Golfo di Biscaglia e il vicino Atlantico tende a sprofondare verso sud coinvolgendo gradualmente tutta l’area mediterranea. In una prima fase l’instabilità sarà poco accentuata sull’Italia, ma poi via via nel corso della giornata di venerdì i fenomeni si faranno più intensi finché nell’arco del weekend sul nostro bacino si isolerà un vortice ciclonico in grado di portare maltempo diffuso.

Entrando nel dettaglio delle previsioni della nostra città, venerdì è previsto cielo molto nuvoloso, con deboli piogge per l’intera giornata, che aumenteranno di intensità a partire dalla serata. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 4 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.

Nel weekend, come anticipato, il maltempo dovrebbe ancora farla da padrone: sabato in pianura è previsto molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate tutta la giornata. Anche domenica attese molte nuvole con piogge per tutta la giornata. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 6 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.