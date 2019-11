Le previsioni meteo non sembrano essere molto incoraggianti per questo inizio di settimana.

Cielo coperto e piogge intermittenza caratterizzeranno ancora la giornata di martedì 19 novembre, con minime comprese tra 1° C in pianura e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.

La situazione sembra migliorare da mercoledì. La pioggia darà una tregua, anche se il cielo resterà nuvoloso soprattutto in collina. Temperature in lieve rialzo, con minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.