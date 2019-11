Anteprima natalizia in piazza Cavalli.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale del villaggio di Natale e l’avvio delle iniziative organizzate dal Comune di Piacenza in programma per il pomeriggio del 30 novembre, sotto gli occhi di numerosi incantati cittadini sono state eseguite le prove tecniche di allestimento della piazza.

Ecco quindi un villaggio innevato dipingersi sulla facciata del palazzo della Borsa, l’albero di Natale davanti al Municipio illuminarsi d’oro.

