Anziana ustionata con acqua bollente, grave a Parma

Sono gravi le condizioni di una donna di 74 anni rimasta ustionata nel primo pomeriggio di mercoledì 13 novembre e trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma.

Secondo una prima ricostruzione l’anziana sarebbe rimasta vittima di un incidente domestico, ustionandosi con acqua bollente nella sua abitazione.

La figlia ha quindi deciso di accompagnare la madre in ospedale ma, all’altezza di piazzale Milano a Piacenza, il dolore si deve essere fatto insopportabile ed è stato chiesto l’intervento dei sanitari. Le due donne sono state quindi raggiunge in via XXI Aprile dall’ambulanza della Pubblica Assistenza e dall’automedica del 118.

Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nella piazzola alla Galleana. Dopo le prime cure la donna è stata trasferita in volo all’ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata in gravi condizioni con estese ustioni sul torace e gli arti.